Pagelle Bologna Salisburgo i TOP e FLOP della sfida di Europa League

Pagelle Bologna Salisburgo: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la giornata di Europa League 20252026. I voti Largo successo del Bologna di Italiano allo stadio Dall'Ara che batte il Salisburgo con il risultato di 4-1. Ecco le valutazioni: I VOTI BOLOGNA – Ravaglia 7; Zortea 7, Heggem 6.5 (69? Vitik 6), Lucumì .

