Padovano sicuro su David: l’attaccante può svoltare e fare bene. Con Vlahovic possono coesistere, ma serve continuità dopo il gol decisivo in Norvegia. Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha espresso grande fiducia nel potenziale di Jonathan David, attaccante canadese che ha ritrovato la via del gol in Champions League contro il BodøGlimt. Intervenuto a Tuttosport, Padovano spera che la rete decisiva in Norvegia possa averlo sbloccato. Padovano ha sempre creduto in David: è una punta che ha sempre fatto 20 gol all’anno in Ligue 1 e pertanto ritiene possa riuscirci anche in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovano ne è sicuro e propone la soluzione “alla Lippi”: «Per schierare tre attaccanti serve che un paio si adattino e sacrifichino, come facevamo io e Del Piero»