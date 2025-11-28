Padovano ne è sicuro e propone la soluzione alla Lippi | Per schierare tre attaccanti serve che un paio si adattino e sacrifichino come facevamo io e Del Piero

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padovano sicuro su David: l’attaccante può svoltare e fare bene. Con Vlahovic possono coesistere, ma serve continuità dopo il gol decisivo in Norvegia. Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha espresso grande fiducia nel potenziale di Jonathan David, attaccante canadese che ha ritrovato la via del gol in Champions League contro il BodøGlimt. Intervenuto a Tuttosport, Padovano spera che la rete decisiva in Norvegia possa averlo sbloccato. Padovano ha sempre creduto in David: è una punta che ha sempre fatto 20 gol all’anno in Ligue 1 e pertanto ritiene possa riuscirci anche in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

padovano ne 232 sicuro e propone la soluzione alla lippi per schierare tre attaccanti serve che un paio si adattino e sacrifichino come facevamo io e del piero

© Juventusnews24.com - Padovano ne è sicuro e propone la soluzione “alla Lippi”: «Per schierare tre attaccanti serve che un paio si adattino e sacrifichino, come facevamo io e Del Piero»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juve, Padovano: 'Se ci fosse stato Conte sicuramente avremmo lottato per lo scudetto' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Michele Padovano ha parlato ai microfoni della trasmissione Juventibus e si &#232; detto certo che se il club bianconero avesse ingaggiato Antonio Conte a inizio stagione, ... Segnala it.blastingnews.com

Padovano sicuro: "Scudetto? Quest'anno il Napoli lo vincerà prima ancora" - L'ex attaccante Michele Padovano, dagli studi di Sky Sport ha parlato del Napoli di Antonio Conte e della crescita delle rivali che vogliono insidiarlo per il prossimo Scudetto. Da m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Padovano 232 Sicuro Propone