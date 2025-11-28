PTA ovvero Prove Tecniche Attoriali con le maschere pirandelliane al Tempio

Sabato 29 novembre al teatro Tempio di Modena andrà in scena la seconda edizione di “P.T.A” ovvero “Prove Tecniche Attoriali” ideato, condotto e diretto da Andrea Ferrari. Dopo il successo riscontrato la scorsa primavera, dove si è affrontato il tema delle “emozioni” si ritorna in scena con un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Prove Tecniche Attoriali. Ferrari e quindici nuovi interpreti - ', ovvero 'Prove Tecniche Attoriali', è il singolare spettacolo ideato e condotto da Andrea Ferrari (foto), in scena domani alle 18 al teatro Tempio.