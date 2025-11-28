Ospedale Torino Nord alla Pellerina i comitati contro Regione e Comune | Scelta sbagliata opaca e pericolosa
Mentre Regione Piemonte e il Comune di Torino mostrano le prime immagini di quello che sarà, nel 2031, il nuovo ospedale Torino Nord, i comitati cittadini continuano a opporsi alla decisione di ergere la nuova struttura ospedaliera su 60mila metri quadrati di area adiacente al parco della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
