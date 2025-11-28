Ospedale di Manfredonia tagliati gli pneumatici all' auto di un dipendente di Sanitaservice | Clima intollerabile

Foggiatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fp Cgil Foggia esprime piena solidarietà al coordinatore aziendale di Sanitaservice Asl Fg, Massimo Campanaro, che nella mattinata di ieri si è recato presso l’Ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia per attività di servizio e ha ritrovato l’auto aziendale con gli pneumatici tagliati nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Manfredonia Tagliati Pneumatici