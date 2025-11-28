Osnato FdI | Nessun contraccolpo sul governo dall’indagine su Mediobanca La destra non è nemica delle banche

Dice di non avere "elementi per commentare l'inchiesta sulla scalata a Mediobanca, valuteremo, aspetteremo. Ma a ora, non temo contraccolpi sul governo" per quel che riguarda il dossier banche. E lo sostiene, Marco Osnato, presidente della commissione Finanze alla Camera, esponente di FdI, nel giorno in cui da una parte l'ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina rilascia un'intervista al Sole 24 Ore in cui chiede rispetto dal governo. Dall'altra l'ad di Unicredit Andrea Orcel in audizione alla Camera si scaglia contro il golden power del governo su Banco Bpm. " Ha ragione Messina, le banche non hanno alcuna ragione per essere sul banco degli imputati.

