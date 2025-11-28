Oscar ANGI 2025 il messaggio di Benifei sull’Europa dell’innovazione

Un contributo istituzionale arrivato a distanza, ma centrale nel contenuto. È stato trasmesso ieri, nel corso della conferenza degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, il videomessaggio di Brando Benifei, europarlamentare alla terza legislatura e relatore della legge europea sull’intelligenza artificiale, intervenuto da remoto non potendo essere presente fisicamente all’evento, ospitato presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Nel suo messaggio, Benifei ha ringraziato ANGI per l’invito e per l’iniziativa, sottolineando il valore del premio nel valorizzare le eccellenze italiane: «Anche quest’anno vengono messe in evidenza le eccellenze che abbiamo nel nostro Paese per l’innovazione, per il progresso tecnologico e scientifico, per lo sviluppo sostenibile e per la coesione». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

