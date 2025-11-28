Ha preso ufficialmente il via ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo l’ottava edizione degli Oscar dell’Innovazione, il premio promosso da Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’evento ha segnato l’apertura dell’edizione 2025 dell’iniziativa, confermando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento nazionale per il mondo dell’innovazione. A presentare l’edizione è stato Gabriele Ferrieri, presidente di ANGI, che ha descritto gli Oscar come: «Un momento in cui mettiamo al centro le migliori eccellenze italiane tra startup, PMI e grandi aziende, ma anche il dialogo con le istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare il nostro Paese a livello europeo e internazionale». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Oscar ANGI 2025, Ferrieri: il confronto tra giovani, imprese e istituzioni