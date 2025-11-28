Orrore sui binari pochi istanti ed è dramma | muore a 35 anni

L’Italia continua a fare i conti con una lunga e drammatica scia di morti sul lavoro, una realtà che attraversa settori diversi e territori lontani tra loro, ma che racconta un’unica, dolorosa verità: il Paese non è ancora riuscito a garantire a tutti i lavoratori condizioni di sicurezza realmente adeguate. La cronaca degli ultimi mesi è segnata da incidenti in cantieri edili, stabilimenti industriali, aziende agricole e infrastrutture strategiche. Nel dibattito pubblico si parla spesso di dati, statistiche, mancate ispezioni e tagli, ma dietro ogni numero c’è una storia individuale, fatta di famiglie spezzate e comunità che improvvisamente si trovano a elaborare lutti che avrebbero dovuto essere evitati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it