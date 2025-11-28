“Lista stupri”, con di seguito nomi e cognomi. A denunciare la comparsa della scritta choc, con di seguito l'elenco di una decina di studentesse, in uno dei bagni dei maschi al secondo piano del Liceo Giulio Cesare di Roma, è il Collettivo dell'istituto di Corso Trieste “Zero Alibi”, in un post sul proprio profilo Instagram. “Un gesto di una gravità inconcepibile”, scrive il Collettivo, segnalato ieri, a due giorni di distanza dunque dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. “E pochi giorni prima – prosegue il post di Zero Alibi (che prendendo spunto dall'accaduto reclama un percorso di educazione sessuo-affettivo a scuola) - sono stati strappati anche due fogli di raccolta firme con cui molti studenti pretendevano si ponesse maggiore attenzione sul tema della violenza di genere a scuola”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Orrore al liceo: nei bagni trovata "lista" delle studentesse da stuprare