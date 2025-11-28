Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 29 e 30 novembre 2025, concentrandosi su amore e lavoro. In queste 48 ore la Luna si ritrova dapprima nella casa dei Pesci e poi in quella dell'Ariete. Si chiude un cerchio e se ne apre un altro, con la fine del mese. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo weekend. Oroscopo Paolo Fox 29-30 novembre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: domenica avrai la Luna nel tuo segno, che ti restituirà il vigore perso. Lavoro: giornate valide per chiunque abbia lanciato un nuovo progetto professionale da poco. Sei pronto a rimetterti in carreggiata, specie dopo una fase di revisione. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche weekend 29 e 30 novembre 2025