L’oroscopo di Paolo Fox per oggi, Novembre 28 2025. Ariete. Giornata energica e positiva. Le stelle favoriscono nuove iniziative, ma attenzione all’impulsività che potrebbe compromettere le opportunità. Maggio si preannuncia ricco di proposte interessanti. Toro. Il Sole nel segno vi dà una marcia in più. È un bel cielo, e siete stati bravi nel difendere le vostre proprietà. Ultimamente in amore qualcuno ha cercato di attentare alla vostra storia, oppure voi stessi avevate dei dubbi, che sono venuti fuori soprattutto a marzo. Adesso tutto è molto chiaro, pensate e riflettete su quello che vi fa stare bene. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2025: previsioni per tutti i segni