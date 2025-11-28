Oroscopo di venerdì 28 novembre 2025 | previsioni complete per tutti i segni

Venerdì 28 novembre 2025 porta un’energia pratica e “conclusiva”: giornata ideale per chiudere una questione, sistemare dettagli, fare chiarezza nelle relazioni e mettere ordine nelle priorità. Le emozioni sono presenti, ma il mood generale premia le scelte concrete: meno parole, più fatti. Sotto trovi l’oroscopo completo per i 12 segni, con focus su amore, lavoro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Oroscopo di venerdì 28 novembre 2025: previsioni complete per tutti i segni

