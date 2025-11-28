Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 28 novembre! Venerdì arriva come una carezza che scioglie le ultime tensioni della settimana. È un giorno che porta un ritmo più morbido, un respiro più ampio, una sorta di leggerezza che si posa sulle cose senza chiedere permesso. Oroscopo di Paolo Fox, venerdì 28 novembre 2025, segno per segno. Si apre uno spazio interiore che permette alla mente di rilassarsi e al cuore di ascoltare ciò che ha davvero bisogno. Questo venerdì invita a chiudere ciò che pesa e ad aprire ciò che nutre, a scegliere la strada che vibra di più con la tua verità. Un giorno di passaggio, sì, ma di quei passaggi che segano un prima e un dopo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 28 novembre: Ariete pieno di energia, emotività più tranquilla per il Cancro