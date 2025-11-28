Oroscopo di oggi 29 novembre 2025 | le energie che guidano la tua giornata
ABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata di oggi porta con sé nuove prospettive, chiarimenti interiori e qualche piccolo cambiamento inatteso. Ecco cosa riservano le stelle per ogni segno zodiacale. Ariete. Giornata dinamica: potresti ricevere una notizia che ti mette in movimento. Mantieni la concentrazione e valuta bene ogni scelta. Toro. La stabilità oggi è la tua alleata. Un confronto importante potrebbe portare chiarezza nei rapporti personali o lavorativi. Gemelli. Creatività e comunicazione saranno i tuoi punti di forza. Usa queste qualità per cogliere un’opportunità imprevista. Cancro. Oggi potresti sentire il bisogno di proteggere le tue emozioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
L'OROSCOPO DI OGGI - facebook.com Vai su Facebook
Auguri a Roberto Mancini, che oggi compie 61 anni. Ecco l'oroscopo di oggi Vai su X
Oroscopo di Sabato 29 Novembre 2025 - Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 29 novembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Riporta atomheartmagazine.com
L’oroscopo del weekend, le previsioni di sabato 29 novembre per tutti i segni - Oroscopo di sabato 29 novembre 2025: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, ... Si legge su msn.com
Oroscopo del fine settimana: Toro empatico, Bilancia acuto, Vergine spensierato. Pesci? Usa la dolcezza - Sabato 29 novembre la Luna è in Pesci, poi continuerà il suo transito in Ariete domenica 30. Si legge su leggo.it