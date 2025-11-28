OROSCOPO 28-30 NOVEMBRE 2025

? Ariete. Weekend energico ma nervoso. Calma nelle parole, spazio all'azione. Domenica più leggera.? Toro. Voglia di relax e concretezza. Ottimo momento per casa e affetti. Attenzione alle spese.? Gemelli. Socialità alle stelle. Incontri interessanti e chiamate inattese. Sabato frizzante, domenica più lenta.? Cancro. Emozioni profonde. Bisogno di rifugio e sincerità. Bene l'amore, fatica la pazienza.? Leone. Carisma in primo piano. Weekend ideale per uscire e brillare. Evita però discussioni inutili.? Vergine. Organizzazione perfetta, emozioni meno. Regala spazio all'istinto, non solo alla testa.

