Ornella Vanoni veniva nel mio studio per i trattamenti di longevità ecco quali Le rivelazioni inedite del dott Bonaccorso

Oggi è esattamente una settimana da quando Ornella Vanoni – cantautrice, attrice, semplicemente diva senza tempo – è morta. E proprio oggi, sulle pagine del settimanale “Gente”, parla il medico a cui Vanoni si affidò per alcune cure speciali. Tra i due un rapporto oltre il professionale, di pura. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

“Ho parlato con Ornella Vanoni un’ora il giorno della sua morte”. Il commovente racconto di Andrèe Ruth Shammah #LVB Vai su X

la Repubblica. . Durante la tappa padovana del suo ‘Nostalgia Indoor Tour’, Noemi ha reso omaggio a Ornella Vanoni cantando una delle sue canzoni più celebri ‘Domani è un altro giorno'. Con un finale emozionante che ha coinvolto tutto il pubblico del Gran - facebook.com Vai su Facebook

Ornella Vanoni, l'eredità, il testamento e i diritti discografici: quanto vale il patrimonio della cantante? - Ornella Vanoni è morta a 91 anni lasciando un'eredità artistica fatta di canzoni intramontabili e collaborazioni che hanno segnato la storia della musica italiana. Secondo ilmattino.it

Ultima intervista a Ornella Vanoni: "Rinunciai alla maternità per mio marito e per il lavoro" - Ornella Vanoni, nell’ultima intervista, parla del sacrificio della maternità per il lavoro: “Ho sofferto molto e perso i momenti più belli con mio figlio”. Da la7.it

Milano, Andrea De Micheli ricorda Ornella Vanoni: «Il mio socio non la riconobbe e lei se ne andò al bar. Poi duettò con Toquinho a 84 anni» - Il presidente di Casta Diva Group, azienda proprietaria dello storico Jazz Club: «La sua voce sembrava quella di una ragazza, aveva classe, intelligenza e ironia» ... Da milano.corriere.it