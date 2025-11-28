Ornella Vanoni sentiva che sarebbe andata via | la confessione di un’amica carissima

La scomparsa di Ornella Vanoni continua a lasciare un vuoto profondo nel mondo della musica e nel cuore di chi l’ha amata. La notizia della sua morte, avvenuta nella sua casa di Milano a 91 anni, ha scosso fan, colleghi e amici, riaccendendo il ricordo di una donna capace di emozionare fino all’ultimo. Tra le testimonianze più toccanti di queste ore c’è quella di Andrée Ruth, amica di lunga data dell’artista, che ha condiviso un racconto delicato e intimo della loro ultima telefonata: un dialogo che oggi assume i contorni di un saluto inconsapevole, ma fortemente percepito da entrambe. Le ultime parole di Ornella Vanoni commuovono: cosa ha detto all’amica. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ornella Vanoni sentiva che sarebbe andata via: la confessione di un’amica carissima

Approfondisci con queste news

“Ho parlato con Ornella Vanoni un’ora il giorno della sua morte”. Il commovente racconto di Andrèe Ruth Shammah #LVB Vai su X

la Repubblica. . Durante la tappa padovana del suo ‘Nostalgia Indoor Tour’, Noemi ha reso omaggio a Ornella Vanoni cantando una delle sue canzoni più celebri ‘Domani è un altro giorno'. Con un finale emozionante che ha coinvolto tutto il pubblico del Gran - facebook.com Vai su Facebook

L'ultima telefonata di Ornella Vanoni prima di morire: "Se lo sentiva". Cosa ha detto all'amica - Poco prima di morire, Ornella Vanoni ha chiamato l’amica Andrée Ruth Shammah: un ultimo gesto dolce e lucido, simbolo del loro legame profondo ... corrieredellosport.it scrive

Ornella Vanoni, l'ultima telefonata: "Se lo sentiva". La "premonizione" svelata dall'amica - Anche Adrée Ruth, una delle sue migliori amiche, e l'ultima a parlare con lei telefonicamente, è rimasta addolorata dalla notizia della scomparsa, ma ha anche rivelato, ospite della puntata di giovedì ... Lo riporta today.it

Ornella Vanoni, l'amica Andrée Ruth Shammah: «Un'ora prima che morisse mi ha chiamata. Se lo sentiva ma era calma e non aveva paura» - A pochi giorni dalla scomparsa di Ornella Vanoni, la regista e sua grande amica Andrée Ruth Shammah ha rivelato a La volta buona un dettaglio toccante: ... Come scrive ilgazzettino.it