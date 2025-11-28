' Orme pisane' | una domenica all’Ortaccio di Vicopisano tra cibo libri e musica
Quando le diverse arti si incontrano, dalla loro sinergia nascono incontri ricchi di significato, interessanti e, perché no, divertenti. Domenica 30 novembre il Circolo Arci l’Ortaccio di Vicopisano, in collaborazione con Marchetti Editore, propone una giornata variegata e ricca di appuntamenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un tempo, dove oggi vediamo tetti e campanili, correvano piccoli dinosauri. Oggi quella storia lontanissima è raccolta al Museo di Storia Naturale, nella Certosa di Calci, alle porte di Pisa. Qui è conservata la Grallator toscanus, una delle più antiche orme di di - facebook.com Vai su Facebook