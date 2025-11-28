Orfeo video intervista Giulia Maenza Luca Vergoni Virgilio Villoresi | In fumetto di Buzzati vedevo spazio creativo

Virgilio Villoresi, Luca Vergoni e Giulia Maenza raccontano il film Orfeo nella nostra video intervista, tra animazione artigianale, immaginario onirico, amore e l’adattamento dal Poema a fumetti di Dino Buzzati. Nella nostra video intervista abbiamo incontrato il regista Virgilio Villoresi e gli interpreti Luca Vergoni e Giulia Maenza, protagonisti di Orfeo, adattamento cinematografico dal celebre Poema a fumetti di Dino Buzzati. Un racconto sospeso tra amore, mistero e visioni ultraterrene, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, che trasporta lo spettatore in un viaggio visionario e profondamente artigianale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Orfeo, video intervista Giulia Maenza, Luca Vergoni, Virgilio Villoresi: «In fumetto di Buzzati vedevo spazio creativo»

