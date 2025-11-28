Orfeo video intervista Giulia Maenza Luca Vergoni Virgilio Villoresi | In fumetto di Buzzati vedevo spazio creativo

Virgilio Villoresi, Luca Vergoni e Giulia Maenza raccontano il film Orfeo nella nostra video intervista, tra animazione artigianale, immaginario onirico, amore e l’adattamento dal Poema a fumetti di Dino Buzzati. Nella nostra video intervista abbiamo incontrato il regista Virgilio Villoresi e gli interpreti Luca Vergoni e Giulia Maenza, protagonisti di Orfeo, adattamento cinematografico dal celebre Poema a fumetti di Dino Buzzati. Un racconto sospeso tra amore, mistero e visioni ultraterrene, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, che trasporta lo spettatore in un viaggio visionario e profondamente artigianale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Orfeo, video intervista Giulia Maenza, Luca Vergoni, Virgilio Villoresi: «In fumetto di Buzzati vedevo spazio creativo»

Argomenti simili trattati di recente

È online il nuovo numero di Supernova. Ospite: Luca Vergoni, il protagonista di Orfeo, il bellissimo film di Virgilio Villoresi al cinema in questi giorni con Double Line. Foto di Erica Fava, MURO Productions. Per leggere l'intervista completa: disuniti.it/supernova- Vai su X

È online il nuovo numero di Supernova. Ospite: Luca Vergoni, il protagonista di Orfeo, il bellissimo film di Virgilio Villoresi al cinema in questi giorni con Double Line. Foto di Erica Fava, MURO Productions. Per leggere l'intervista completa: https://www.disuniti.it - facebook.com Vai su Facebook

ORFEO: il viaggio tra sogno, mito e artigianato cinematografico — L’intervista a Virgilio Villoresi, Giulia Maenza e Luca Vergoni - Villoresi, Giulia Maenza e Luca Vergoni raccontano la costruzione del film, dei personaggi e del mondo ... Si legge su msn.com

Luca Vergoni, chi è il protagonista di Orfeo, il film che rilegge Ovidio al cinema: «Abbiamo bisogno di meraviglia, Arte e bellezza» - Abbiamo intervistato Luca Vergoni, il protagonista di Orfeo, il film di Virgilio Villoresi che racconta un viaggio nell'Aldilà dove ricordi, amore e speranza trovano un nuovo rifugio ... vogue.it scrive

Orfeo, il nostro incontro col regista Virgilio Villoresi e gli interpreti Luca Vergoni e Giulia Maenza - Esce il 27 novembre un raro esempio di opera visionaria italiana, Orfeo di Virgilio Villoresi, con Luca Vergoni e Giulia Maenza, adattamento libero del "Poema a fumetti" di Dino Buzzati. Come scrive msn.com