Orfeo la recensione | un viaggio nella psiche e nel cinema
Con sapiente e interessante uso della tecnica mista, Virgilio Villoresi traduce l'opera a fumetti di Dino Buzzati e il mito di Orfeo in una chiave contemporanea e suggestiva. Cos'è il cinema? Cos'è oggi in un'epoca in cui possiamo guardare opere di grandi autori dal divano di casa, ed esclusivamente lì, mentre a volte è difficile riuscire a fruire nelle (poche) sale disponibili film che vorremmo vedere. Parliamo di "prodotto", perché in fondo tale è, dimenticandoci spesso dell'arte che c'è, o dovrebbe esserci, dietro. È un po' da sempre la maledizione della settima arte, divisa tra spettacolo popolare e cifra autoriale, tra storie che sappiano intrattenere e altre che mirano a costruire qualcosa di personale e artistico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
