Ordigno a Legnago domenica è il Bomba Day | le strade della Zona Rossa
Domenica 30 novembre sarà una giornata di massima allerta a Legnago per la bonifica di un residuato bellico di grandi dimensioni risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno è una bomba d'aereo da 500 libbre di fabbricazione statunitense e contiene circa 120 chili di esplosivo ad alto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Cassiana, cava blindata causa bomba. Domenica sarà fatto brillare l’ordigno bellico ritrovato in un cantiere di Empoli - È stato ritrovato in piazza Guido Guerra nel cuore della città empolese, all’interno del cantiere di realizzazione del teatro il Ferruccio. Da lanazione.it