Orari Formula 1 GP Qatar 2025 | programma completo diretta Sky e NOW

La Formula 1 entra nella fase decisiva della stagione e da venerdì 28 a domenica 30 novembre è il momento del GP Qatar 2025, penultima tappa del Mondiale e ultimo weekend dell'anno con il formato Sprint. Tutto il programma sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con aggiornamenti costanti su Sky Sport 24, Skysport.it e sui canali social di Sky Sport. Questo appuntamento assume un valore particolarmente importante poiché arriva pochi giorni dopo il caos di Las Vegas, con la classifica iridata completamente riaperta. Con una sola sessione di libere e una sequenza serrata tra Qualifiche Sprint, Sprint Race, qualifiche del GP e gara, ogni punto può risultare determinante.

