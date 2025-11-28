Opere contro gli allagamenti | in corso i lavori alla zona industriale
CEGLIE MESSAPICA - Proseguono i lavori in diversi quartieri di Ceglie Messapica. Tra questi, l'intervento in corso in via 2 Giugno, nella zona industriale, è finalizzato a risolvere definitivamente il problema del deflusso delle acque meteoriche, un tema che da anni preoccupava cittadini e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cavarzere approva un intervento da 450.000€ per Boscochiaro: opere di smaltimento acque e infrastrutture idrauliche per ridurre il rischio allagamenti in una delle aree più soggette a criticità. #Cavarzere #Boscochiaro #SicurezzaIdraulica #Allagamenti #O - facebook.com Vai su Facebook
Cazumenta, parte l’opera per mettere fine agli allagamenti Vai su X
Opere contro gli allagamenti: in corso i lavori alla zona industriale - Dopo le vasche prefabbricate, il progetto prevede la realizzazione di un inghiottitoio e di una trincea drenante. Si legge su brindisireport.it
"Vasche di laminazione, opera essenziale contro gli allagamenti" - Il Partito Democratico di Forlimpopoli e il gruppo consiliare di maggioranza ‘Forlimpopoli Futura’ sostengono l’operato dell’amministrazione comunale sulle vasche di laminazione di San Pietro ai Prati ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Vasca volano contro gli allagamenti. Apre il cantiere da 3,8 milioni: "Il bacino allevierà la pressione" - BrianzAcque e il Comune allargano la mappa delle opere idrauliche per mettere al riparo la Brianza Est dagli allagamenti, in questo caso del centro. Come scrive ilgiorno.it