Operazione Mangusta 2025 | la Folgore si esercita in Toscana

Oltre 1.800 uomini degli eserciti di 7 Paesi hanno partecipato, assieme ai paracadutisti italiani, ad una attività addestrativa di aviolancio e simulazione di combattimento a terra in ambiente ostile. Il video delle fasi dell'operazione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Operazione «Mangusta» 2025: la «Folgore» si esercita in Toscana

