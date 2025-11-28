Operaio muore dopo incidente sui binari | agonia terribile

La morte di Iurii Kulba, 35 anni, riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri ferroviari. L’operaio, impiegato da una ditta abruzzese specializzata, è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito durante un intervento sulla tratta Civitavecchia-Tarquinia nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 2.30 di giovedì. Durante le operazioni di rinnovamento e risanamento del binario, una macchina rincalzatrice avrebbe avuto un guasto. Nel tentativo di risolverlo, i martelli del macchinario si sarebbero improvvisamente staccati, colpendo Kulba in pieno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

