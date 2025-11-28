Openda si è sbloccato David è tornato e Vlahovic c' è | Juve adesso in attacco hai scelta

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il lungo digiuno, l'ex Lipsia ha finalmente trovato il primo centro in bianconero e pure il canadese è tornato a graffiare. Poi c'è il serbo: così Spalletti punta tutto sulla sana concorrenza interna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

openda si 232 sbloccato david 232 tornato e vlahovic c 232 juve adesso in attacco hai scelta

© Gazzetta.it - Openda si è sbloccato, David è tornato e Vlahovic c'è: Juve, adesso in attacco hai scelta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

openda 232 sbloccato davidJuventus-Cagliari, David, Openda o Vlahovic? Le prime idee di Spalletti - Finalmente nella trasferta difficile di Bodo si sono sbloccati sia Lois Openda che ancora a Torino non aveva segnato che Jonathan David, l'iceman soprannominato al Lille che però a Torino sembrava ... Si legge su ilbianconero.com

openda 232 sbloccato davidJuventus | David e Openda si sbloccano: le gerarchie con Vlahovic e le novità - David e Openda si sono sbloccati nella sfida di Champions contro il Bodo, e occhio alle scelte di Spalletti in vista del ... Segnala fantamaster.it

openda 232 sbloccato davidJuve, il risveglio di David e Openda: Spalletti cerca l’incastro perfetto con Yildiz - La vittoria di Bodø non porta solo tre punti: finalmente protagonisti i due acquisti più importanti dell'ultimo mercato. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Openda 232 Sbloccato David