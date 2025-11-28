Openda si è sbloccato David è tornato e Vlahovic c' è | Juve adesso in attacco hai scelta

Dopo il lungo digiuno, l'ex Lipsia ha finalmente trovato il primo centro in bianconero e pure il canadese è tornato a graffiare. Poi c'è il serbo: così Spalletti punta tutto sulla sana concorrenza interna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Openda si è sbloccato, David è tornato e Vlahovic c'è: Juve, adesso in attacco hai scelta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Openda negli ultimi anni tra Olanda, Francia e Germania, ha sempre chiuso la stagione in doppia cifra. Si è sbloccato dopo un lungo digiuno durato quasi otto mesi, nella gara di martedì in #ChampionsLeague. Adesso, si spera che il giocatore sia più sereno - facebook.com Vai su Facebook

#Openda si è finalmente sbloccato #BodoJuve Ecco la sua reazione sui social FOTO Vai su X

Juventus-Cagliari, David, Openda o Vlahovic? Le prime idee di Spalletti - Finalmente nella trasferta difficile di Bodo si sono sbloccati sia Lois Openda che ancora a Torino non aveva segnato che Jonathan David, l'iceman soprannominato al Lille che però a Torino sembrava ... Si legge su ilbianconero.com

Juventus | David e Openda si sbloccano: le gerarchie con Vlahovic e le novità - David e Openda si sono sbloccati nella sfida di Champions contro il Bodo, e occhio alle scelte di Spalletti in vista del ... Segnala fantamaster.it

Juve, il risveglio di David e Openda: Spalletti cerca l’incastro perfetto con Yildiz - La vittoria di Bodø non porta solo tre punti: finalmente protagonisti i due acquisti più importanti dell'ultimo mercato. Scrive repubblica.it