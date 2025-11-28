Openda Juve il belga si ricandida per una maglia da titolare al centro dell’attacco bianconero? A cosa pensa Spalletti per il Cagliari
Openda Juve, l’attaccante belga ha segnato contro il Bodo Glimt ma è destinato a tornare in panchina col Cagliari. Vlahovic torna titolare. La gioia per il primo gol con la maglia della Juventus, arrivato martedì nella vittoria per 3-2 contro il Bodo Glimt, è stata una grande liberazione per Loïs Openda. L’attaccante belga, che ha segnato la rete del momentaneo 1-1, ha finalmente interrotto un lungo digiuno e ha dimostrato di poter essere una risorsa decisiva per Luciano Spalletti. Tuttavia, la gerarchia nel reparto avanzato bianconero è chiara e spietata. Nonostante la rete, per la sfida di campionato di sabato all’ Allianz Stadium contro il Cagliari, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Openda è destinato a tornare in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
