Openda Juve il belga si ricandida per una maglia da titolare al centro dell’attacco bianconero? A cosa pensa Spalletti per il Cagliari

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda Juve, l’attaccante belga ha segnato contro il Bodo Glimt ma è destinato a tornare in panchina col Cagliari. Vlahovic torna titolare. La gioia per il primo gol con la maglia della  Juventus, arrivato martedì nella vittoria per  3-2  contro il  Bodo Glimt, è stata una grande liberazione per  Loïs Openda. L’attaccante belga, che ha segnato la rete del momentaneo 1-1, ha finalmente interrotto un lungo digiuno e ha dimostrato di poter essere una risorsa decisiva per  Luciano Spalletti. Tuttavia, la gerarchia nel reparto avanzato bianconero è chiara e spietata. Nonostante la rete, per la sfida di campionato di sabato all’ Allianz Stadium  contro il  Cagliari, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Openda è destinato a tornare in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

