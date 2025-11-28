Open Day Natale DolceMente presentata la linea 2025 di panettoni artigianali
Un panettone artigianale non è soltanto un capolavoro del gusto, ma, nel caso di quelli prodotti dal laboratorio di pasticceria sociale " DolceMente ", sono il gusto che fa crescere le comunità. Acquistare panettoni e dolci della tradizione natalizia della cooperativa sociale di comunità iCare significa sostenere un progetto inclusivo e lavorativo, contribuendo a costruire una comunità capace di offrire percorsi di felicità a tutti, gustando sempre un prodotto di qualità che racchiude in sé un grande valore sociale. E' quanto è stato ribadito all' Open Day di presentazione e degustazione della linea di prodotti del catalogo natalizio 2025, svoltosi a Cerreto Sannita (BN), presso la sede di iCare di Casa Santa Rita (in via Sannio, 43).
