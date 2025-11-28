Open Day DolceMente presentata la nuova linea natalizia tra inclusione e artigianalità

Fremondoweb.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa A Cerreto Sannita degustazioni, novità del catalogo 2025 e nuovi macchinari per il laboratorio di pasticceria sociale Open Day Natale “DolceMente”, presentata la linea 2025 di panettoni artigianali e le nuove attrezzature del laboratorio di pasticceria sociale. Un . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

open day dolcemente presentata la nuova linea natalizia tra inclusione e artigianalit224

© Fremondoweb.com - Open Day “DolceMente”, presentata la nuova linea natalizia tra inclusione e artigianalità

Leggi anche questi approfondimenti

open day dolcemente presentataOpen Day “DolceMente”, presentata la nuova linea natalizia tra inclusione e artigianalità - Presentata la linea 2025 dei panettoni artigianali di DolceMente e le nuove attrezzature del laboratorio sociale a Cerreto Sannita. Riporta fremondoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Open Day Dolcemente Presentata