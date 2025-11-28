Open day al canile ' Soffio di Vento' per conoscere le storie degli ospiti a quattro zampe

Domenica 30 novembre, dalle 10 alle 13, si svolgerà l'open day del canile intercomunale Soffio di Vento, nella sede di via di Granuccio a Ospedaletto. L’iniziativa intende favorire l’incontro tra la cittadinanza e i cani ospitati nella struttura, offrendo un’occasione per conoscere più da vicino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

