Omphalos Perugia celebrato congresso | rinnovate tutte le cariche I nostri progetti anti-discriminazione
Celebrato l’XI congresso di Omphalos che ha fatto il punto sul lavoro svolto dall’associazione nel triennio appena concluso e approvato il documento programmatico e le linee guida generali per il prossimo triennio 2025-2028. L’associazione umbra per i diritti civili, che nel 2025 ha raggiunto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
