Omicidio a Caprarola l' amica di Sardo | Ha chiesto soldi anche a me con un coltello in mano
Perizia psichiatrica su Ian Patrick Sardo, il 32enne imputato per l'omicidio di Renzo Cristofori, ucciso con un coltello il 27 novembre 2024 davanti alla sua abitazione a Caprarola. La corte d'assise di Viterbo, presieduta dal presidente del tribunale Francesco Oddi, l'ha definita "assolutamente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
