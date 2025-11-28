Omicidi in Italia 2024 | calano le vittime maschili stabile il numero dei femminicidi

I dati ISTAT sugli omicidi per l’anno 2024: l’Italia tra i Paesi più sicuri d’Europa, ma persistono le criticità di genere. Il quadro generale: omicidi in calo, ma non per le donne. Nel 2024 si sono registrati in Italia 327 omicidi, con una diminuzione del 2,1% rispetto al 2023. Il calo riguarda soprattutto le vittime di sesso maschile (-2,8%), mentre il numero di donne uccise resta pressoché invariato (116 casi, solo una in meno rispetto all’anno precedente). Gli uomini rappresentano ancora la maggioranza delle vittime (211), ma la percentuale di donne tra le vittime è salita al 35,5%, contro l’11% degli anni ’90. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

