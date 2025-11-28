Ombre sulla Città del Natale – Il Passaggio sotto la Luce

Capitolo 2 – La città che brilla troppo Per due giorni, Arezzo visse come dentro un sogno zuccheroso. La Città del Natale aveva raggiunto il suo culmine: concerti, luminarie accese fino a notte fonda, il mercato che non dormiva mai. Dopo tanti anni anche una nevicata aveva imbiancato tutto, regalando un'atmosfera magica e fatata, come se la città avesse deciso di indossare una veste nuova, più antica e più giovane allo stesso tempo. Sotto quella superficie perfetta, però, qualcosa cominciava a incrinarsi. Il tenente Ricci la chiamò all'alba. «È sparito un bambino,» disse. «Come?» «Si era perso tra le luminarie.

