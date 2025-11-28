Roma, 28 nov – Abbiamo analizzato il rapporto 2025 sull’omolesbobitransfobia in Italia redatto dall’ Arcigay, il quale raccoglie “110 episodi di crimini d’odio avvenuti in Italia tra maggio 2024 e maggio 2025”. La stragrande maggioranza di questi episodi riguarda insulti omofobi, cadute di stile istituzionali, come il termine “frociaggine” scappato di bocca a Papa Francesco durante un incontro con la Cei, vandalismi, scivoloni mediatici e problematiche familiari. Un dato tenuto nascosto. Tra queste, la 21enne tunisina Sarra Shili che è stata ripudiata dalla famiglia musulmana perché lesbica, un ragazzo di Napoli che è stato cacciato di casa dai genitori perché gay, un ragazzino di 15 anni che è stato picchiato dal padre perché non accettava la sua omosessualità, una ragazza di Ercolano che è stata maltrattata dai genitori perché lesbica, un padre anziano che aveva assoldato un uomo per pestare il figlio gay, un padre del Togo che aveva rispedito il figlio nel Paese d’origine, sequestrandogli il passaporto, dopo il coming out. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Oltre il 43 per cento dei pestaggi omofobi è commesso da stranieri: ecco perché Arcigay dovrebbe aderire al Comitato Remigrazione