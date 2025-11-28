Olivia Nuzzi Chiara Ferragni e la gioia di punire le bionde con carriere supercalifragilistiche

Che cosa accomuna Olivia Nuzzi e Chiara Ferragni, oltre all’essere bionde, all’essere trentaequalcosenni, all’aver fatto più soldi di quanti le loro origini facessero presagire, e all’aver tutte e due suicidato le loro carriere con decisioni sceme che però in molti hanno l’impressione stiano pagando un po’ troppo? Cominciamo dalle differenze. Chiara Ferragni avrà pure un ex marito col quale farsi dispettucci, ma Olivia Nuzzi ha alcuni tra gli ex più rancorosi che mi sia capitato d’osservare, e includo nell’osservatorio anche gli ex miei, nessuno dei quali rallenterebbe vedendomi passare sulle strisce. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Olivia Nuzzi, Chiara Ferragni e la gioia di punire le bionde con carriere supercalifragilistiche

Approfondisci con queste news

LO STRANO SCANDALO DELLA GIORNALISTA OLIVIA NUZZI Una reporter americana accusata di relazioni con le fonti che intervistava: l'ex fidanzato rivela nuovi dettagli e alimenta il dibattito sull'etica giornalistica - facebook.com Vai su Facebook

In fremente attesa della battuta di Donald Trump su Olivia Nuzzi. Vai su X

Viviamo in un secolo satollo e miserabile in cui gli invidiosi esultano per le disgrazie altrui, ma la giornalista americana e l’influencer italiana sanno entrambe che la ... - Viviamo in un secolo satollo e miserabile in cui gli invidiosi esultano per le disgrazie altrui, ma la giornalista americana e l’influencer italiana sanno entrambe che la pubblicità negativa non esist ... Riporta linkiesta.it

Chiara Ferragni a Napoli con Ciro Oliva: “Pizza e ravioli creati per lei, è una buona forchetta” - seduce anche Chiara Ferragni che ha l’opportunità di godersi la città e le sue specialità accompagnata da una guida d’eccezione: il pizzaiolo Ciro Oliva della ... Secondo repubblica.it

Chiara Ferragni, la Fenice Retail in liquidazione: in due anni persi 1,2 milioni di euro - Fenice Retail Srl, la controllata di recente messa in liquidazione da Chiara Ferragni, ha perso dal 2023 al 2024 poco più di 1,21 milioni di euro. Lo riporta tg24.sky.it