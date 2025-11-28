Olimpiadi Milano Cortina 2026 il racconto parte da Roma | ecco il percorso della Fiamma nella Capitale
In vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, anche Roma sarà protagonista, dato che sarà la città di partenza della Fiamma Olimpica. La Capitale farà da ponte tra storia, identità nazionale e comunità, trasformando la città eterna nel primo grande palcoscenico del viaggio che condurrà la torcia verso le Dolomiti. Tra strade iconiche, luoghi della memoria e spazi costruiti per celebrare la rinascita collettiva: tutto si prepara a diventare parte di un itinerario lungo e profondamente simbolico, che attraverserà il Paese. La Fiamma Olimpica e il suo viaggio da Roma a Cortina: 12mila km tra città e borghi. 🔗 Leggi su Funweek.it
Prima dei grattacieli, prima delle passerelle, prima delle Olimpiadi…c’è stato un americano che attraversò l’oceano per vedere il Duomo di Milano. Si chiamava Mark Twain. E davanti alla Cattedrale si arrese alla sua meraviglia: “Nessun’altra cosa può atti - facebook.com Vai su Facebook
MILANO CORTINA | Snowboard, infortunio per Fischnaller. A rischio le Olimpiadi per la doppia rottura del legamento crociato in allenamento. #ANSA Vai su X
Olimpiadi Milano Cortina 2026, accesa la fiamma olimpica a Olimpia - Nel villaggio di Olimpia si è svolta la cerimonia dell'accensione della Fiamma al chiuso, a causa del maltempo, ovvero nella cornice del Museo archeologico, senza la presenza del pubblico. Lo riporta tg24.sky.it
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming - Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l'assegnazione delle medaglie) inizieranno ... oasport.it scrive
Dua Lipa parla in italiano nello spot delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina - Cortina 2026 sta facendo il giro del web grazie alla partecipazione di Dua Lipa, che sorprende il pubblico con un inatteso saluto ... Secondo leggo.it