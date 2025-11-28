Olimpiadi Milano Cortina 2026 il racconto parte da Roma | ecco il percorso della Fiamma nella Capitale

In vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, anche Roma sarà protagonista, dato che sarà la città di partenza della Fiamma Olimpica. La Capitale farà da ponte tra storia, identità nazionale e comunità, trasformando la città eterna nel primo grande palcoscenico del viaggio che condurrà la torcia verso le Dolomiti. Tra strade iconiche, luoghi della memoria e spazi costruiti per celebrare la rinascita collettiva: tutto si prepara a diventare parte di un itinerario lungo e profondamente simbolico, che attraverserà il Paese. La Fiamma Olimpica e il suo viaggio da Roma a Cortina: 12mila km tra città e borghi. 🔗 Leggi su Funweek.it