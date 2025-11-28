Oggi sciopero dei giornalisti

5.30 Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni, dalle 5.30 di oggi fino alle 5.30 di domani. Tre finestre informative per aggiornamenti alle ore 8, 14 e 21. Comunicato sindacale alle pagine 111 e 112. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la nece - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale 28 novembre: al via alle 21 di oggi con lo stop dei treni. Fasce di garanzia in Toscana Vai su X

Oggi scioperano i giornalisti, per il contratto e un’informazione libera e plurale - Dalle 5,30 per 24 ore i giornalisti italiani protestano per un contratto fermo da 10 anni e un settore in crisi tra tagli e mancanza di investimenti. Riporta msn.com

Perché oggi il Post non è aggiornato come al solito - La redazione aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti, non contro l'azienda ma per il mancato rinnovo del contratto nazionale ... Scrive ilpost.it

Oggi sciopero dei giornalisti - Oggi le giornaliste e i giornalisti della Gazzetta di Parma aderiscono allo sciopero nazionale per il contratto scaduto da 10 anni. Da gazzettadiparma.it