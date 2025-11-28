Oggi sciopero dei giornalisti

Servizitelevideo.rai.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

5.30 Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni, dalle 5.30 di oggi fino alle 5.30 di domani. Tre finestre informative per aggiornamenti alle ore 8, 14 e 21. Comunicato sindacale alle pagine 111 e 112. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

