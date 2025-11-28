Oggi sciopero dei giornalisti | per il contratto scaduto da 10 anni

"Oggi, 28 novembre 2025, le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero". Lo annunciano, attraverso un comunicato, la Federazione Nazionale della Stampa e l'Associazione Stampa Toscana, che ha organizzato una manifestazione, per stamani alle 11 davanti alla sede Rai alla quale sono stati invitati tutti i colleghi e i cittadini che vogliano portare solidarietà a un'informazione che è anche difesa della stabilità democratica del Paese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Oggi sciopero dei giornalisti: per il contratto scaduto da 10 anni

