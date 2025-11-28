Oggi sciopero dei giornalisti | il comunicato della Fnsi

La nota della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sullo sciopero dei giornalisti indetto per il 28 novembre 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oggi sciopero dei giornalisti: il comunicato della Fnsi

https://www.ilcittadino.it/stories/lodi/sciopero-dalle-21-di-oggi-domani-ce-il-rischio-di-un-venerdi-nero-per-i-traspo-o_174539_96/

Sciopero generale 28 novembre: al via alle 21 di oggi con lo stop dei treni. Fasce di garanzia in Toscana

Oggi lo sciopero nazionale dei giornalisti: Gazzetta del Sud e Gazzetta del sud online si fermano - Gli editori: «Realizzati importanti investimenti» «Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Lo riporta gazzettadelsud.it

Oggi giornalisti in sciopero: i comunicati di Fnsi e Fieg - Di seguito il comunicato della Fnsi, Federazione Nazionale Stampa Italiana, sindacato unitario dei giornalisti italiani. Si legge su msn.com

Sciopero dei giornalisti per tutta la giornata di venerdì 28 novembre - La categoria sollecita il rinnovo del contratto Fnsi–Fieg, scaduto dal 2016 e valido per quotidiani, periodici, agenzie, radio, tv e testate digitali ... Lo riporta tg.la7.it