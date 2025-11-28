Oggi lo sciopero nazionale dei giornalisti | Gazzetta del Sud e Gazzetta del sud online si fermano

Feedpress.me | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg». È quanto afferma, proprio in occasione dello sciopero di oggi, la Federazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

