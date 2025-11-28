Oggi lo sciopero nazionale dei giornalisti | Gazzetta del Sud e Gazzetta del sud online si fermano
«Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg». È quanto afferma, proprio in occasione dello sciopero di oggi, la Federazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Un’ora di sciopero oggi a Rovigo per dire #bastamortisullavoro. Davanti alla prefettura, mentre si riuniva la cabina di regia sulla sicurezza sul lavoro convocata dal prefetto, si è svolto il presidio degli Rls ed Rlst. Vai su X
Sciopero nazionale Fnsi: oggi Eunews non trasmette il notiziario - I giornalisti italiani si mobilitano per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fnsi- Si legge su eunews.it
Perché oggi il Post non è aggiornato come al solito - La redazione aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti, non contro l'azienda ma per il mancato rinnovo del contratto nazionale ... Riporta ilpost.it
Sciopero dei giornalisti: i comunicati di Fnsi e Fieg - I giornalisti hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi (venerdì 28 novembre). msn.com scrive