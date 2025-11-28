Oggi in Italia c’è lo sciopero di giornaliste e giornalisti proclamato dalla Fnsi

Internazionale.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione nazionale della stampa italiana ha proclamato uno sciopero di giornaliste e giornalisti contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro della categoria. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

oggi italia c8217232 scioperoSciopero 28 novembre, dai treni agli aerei fino alla scuola: l'Italia si ferma - C’è anche la scuola tra i settori in sciopero, proclamato da un’ampia coalizione di confederazioni e organizzazioni sindacali ... Come scrive affaritaliani.it

Sciopero generale oggi venerdì 28 novembre, dai treni alla scuola fino a sanità e stampa: chi si ferma - Oggi venerdì 28 novembre 2025 c'è lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base: da treni, bus, metro e aerei fino a scuola, sanità e stampa ... Scrive virgilio.it

oggi italia c8217232 scioperoOggi sciopero generale: si blocca l’Italia per 24 ore - Come hanno deciso nei giorni scorsi le sigle sindacali di base Cobas, Adl, Clap, Sial, Cub, Usi- Scrive settenews.it

