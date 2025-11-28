Oggi è il giorno dello sciopero generale | si fermano treni autobus scuole e sanità

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 28 novembre è il giorno dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto da Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb, Cobas e Usi. Riguarderà anche i trasporti, la scuola e la sanità. A Parma ci sarà una manifestazione, con ritrovo alle ore 9.30 in piazzale Santa Croce. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

