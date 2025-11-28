Oggi è il giorno dello sciopero generale | si fermano treni autobus scuole e sanità

Oggi, venerdì 28 novembre è il giorno dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto da Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb, Cobas e Usi. Riguarderà anche i trasporti, la scuola e la sanità. A Parma ci sarà una manifestazione, con ritrovo alle ore 9.30 in piazzale Santa Croce. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altre letture consigliate

Oggi è il Giorno del Ringraziamento! Una ricorrenza speciale che in America celebra gratitudine, famiglia e condivisione… e anche noi, qui a #ÈSempreMezzogiorno, vogliamo accogliere questo spirito portando in tavola sorrisi, ricette e momenti da vivere insi Vai su X

Oggi gli amici americani festeggiano il Giorno del Ringraziamento. Food and hugs and laughter too, thankful hearts for me and you! Vi auguro di trascorrere una splendida giornata con le persone a voi più care. Tantissimi auguri a tutti i miei amici americani! - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero 28 novembre, dai treni agli aerei fino alla scuola: l'Italia si ferma - Dai treni ai bus, dalla metro agli aerei, fino alla scuola e alla stampa: sono molti i settori che incroceranno le braccia in tutta Italia. Lo riporta msn.com

Sciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... Riporta fanpage.it

Sciopero generale 28 novembre, chi si ferma e chi no: stop ai treni da stasera, gli orari e le fasce di garanzia - L’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS e ... Come scrive ilmessaggero.it