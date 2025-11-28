Odermatt imperiale nel Super G di Copper Mountain Italia con Bosca-Baralla in top 15
Lo svizzero sigla il successo per l’ultimo major della velocità, davanti a tre austriaci. Gli azzurri ritrovano risposte importanti: Bosca ottavo, Paris 11° e Franzoni 13°. La discesa di Marco Odermatt a Copper Mountain, in Colorado (Stati Uniti), entra dritta negli annali della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Il campione elvetico, al cancelletto con il pettorale 11, ha imposto un ritmo fulminante, fermando il cronometro su 1 minuto, 7 secondi e 70 centesimi e conquistando la vittoria nel Super G. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
