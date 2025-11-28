Occupano abusivamente un edificio comunale a Monza | 4 denunce

Da una segnalazione, il successivo sgombero e le denunce ai danni di 4 persone. Nuova azione di contrasto alle occupazioni abusiva degli edifici comunali da parte del nucleo intervento rapido motociclisti della polizia locale di Monza.Giacigli e un fornelloDopo una segnalazione da parte dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

