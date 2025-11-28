Occhio malocchio prezzemolo e finocchio
Di Flavio Verzola. . Un cult della commedia all’italiana con il nostro intramontabile Lino nazionale. E sì, dopo le due sciagurate partite tra campionato e Champions, è proprio il primo pensiero per sdrammatizzare. Un vecchio film, una risata amara, una carezza sul morale. Perché ci voleva qualche giorno per far decantare la rabbia. Un gol al 93’ in Champions, a spargere sale sulle ferite ancora aperte del derby. Due colpi durissimi da incassare, senza anestesia. Due cose sono tra le più complicate da affrontare: Scrivere di un derby appena perso. Tornare al lavoro il giorno dopo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
