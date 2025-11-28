Obiettivo 2028 | i piani di Djokovic tra preghiere e crioterapia stile CR7

Il serbo punta le Olimpiadi di Los Angeles e il record di più vincente di sempre. Vuole ancora competere con Sinner e Alcaraz, il piano per la longevità passa da tecnologia, flessibilità e il metodo di cui Cristiano Ronaldo è un guru. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Obiettivo 2028: i piani di Djokovic tra preghiere e crioterapia stile CR7

Approfondisci con queste news

Strumenti per runner: piani di allenamento per preparare una corsa di 10 km. Stai cercando un piano di allenamento per migliorare i tuoi tempi per completare una 10 km? Guarda la sezione dedicata su Go&Race, con tempi-obiettivo da 35 minuti ad 1 ora e 1 - facebook.com Vai su Facebook

Djokovic: "Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 mi motivano a continuare" - Il serbo svela i piani per il futuro in un'intervista al podcast (Ne)uspjeh prvaka: "L'unica cosa che ho in mente e che mi motiva sono le Olimpiadi 2028 a Los Angeles. Scrive sport.sky.it

La confessione di Djokovic scuote il tennis: "C'è solo una cosa che mi motiva..." - Dopo la bruciante eliminazione dal Roland Garros incassata per mano di Jannik Sinner, il tennista serbo si sta allenando per tornare in ... Si legge su corrieredellosport.it

Djokovic: «Voglio ritirarmi alle Olimpiadi del 2028» - Ad Atene, davanti alla stampa, Novak Djokovic ha parlato del torneo al termine del quale vorrebbe concludere la sua leggendaria carriera. Riporta msn.com