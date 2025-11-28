Nuovo venerdì nero per la Ferrari La rassegnazione di Hamilton e Leclerc in quinta fila
Ci si trova in difficoltà perché per analizzare i problemi della Ferrari sono finite le parole. Il rischio è ripetere concetti già espressi da tempo. Nel penultimo appuntamento della stagione a Lusail, in Qatar, la scuderia di Maranello deve fare i conti con un venerdì negativo, non il primo di un campionato da dimenticare. Un fine-settimana particolare in terra qatariana, con la Sprint Race a comprimere lo schedule normale: una sola sessione di prove libere, due time-attack e due gare. Un format che richiede preparazione ottimale e l’aver fatto bene i compiti a casa. A Maranello non è andata così, perché la base non è affatto stabile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Nuovo sciopero generale oggi, venerdì 28 novembre 2025. Tanti i settori coinvolti: dai treni ai bus, dalla metro agli aerei, fino alla scuola e alla stampa. Le motivazioni della protesta sono diverse: la Confederazione Cobas invita allo sciopero per chiedere ma - facebook.com Vai su Facebook
In primavera nuovi show debutteranno su Rai 1. Dopo #Sanremo2026 Carlo Conti condurrà il nuovo programma “Sanremo+”. A marzo la novità #Mirror, uno show musicale col confronto tra due artisti di epoche diverse. Al venerdì arriva #SurpriseSurprise (c Vai su X
Nuovo venerdì nero per la Ferrari. La rassegnazione di Hamilton e Leclerc in quinta fila - Ci si trova in difficoltà perché per analizzare i problemi della Ferrari sono finite le parole. Riporta oasport.it
Ferrari d'America: il nuovo fondo pronto per Austin. La mano di Serra a Maranello - Da quel giorno Loic Serra si è insediato negli uffici della Gestione Sportiva Ferrari come direttore tecnico dell’area telaio. Scrive gazzetta.it
Ferrari, le speranze nel nuovo fondo. Serve una sterzata, o a giugno il Mondiale sarà già finito - È troppo lenta per stare con le migliori: perde tre decimi al giro. repubblica.it scrive