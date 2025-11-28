Nuovo venerdì nero per la Ferrari La rassegnazione di Hamilton e Leclerc in quinta fila

Ci si trova in difficoltà perché per analizzare i problemi della Ferrari sono finite le parole. Il rischio è ripetere concetti già espressi da tempo. Nel penultimo appuntamento della stagione a Lusail, in Qatar, la scuderia di Maranello deve fare i conti con un venerdì negativo, non il primo di un campionato da dimenticare. Un fine-settimana particolare in terra qatariana, con la Sprint Race a comprimere lo schedule normale: una sola sessione di prove libere, due time-attack e due gare. Un format che richiede preparazione ottimale e l’aver fatto bene i compiti a casa. A Maranello non è andata così, perché la base non è affatto stabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

